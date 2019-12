WADA entscheidet am Montag über harte Strafen für Russland

Das Exekutivkomitee der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) wird am Montag in Lausanne entscheiden, ob Russland für vier Jahre weitgehend aus dem Weltsport verbannt wird. Folgt die WADA den von der Prüfkommission CRC empfohlenen Sanktionen, ist Russland im Abseits. Doch damit ist der Fall wohl nicht abgeschlossen.

Nach dem CRC-Vorschlag soll Russlands Anti-Doping-Agentur Rusada für die Verfälschung Moskauer Labor-Daten - mutmaßlich auch, um 145 Doping-Fälle zu vertuschen - für vier Jahre gesperrt werden. In dieser Zeit dürften nur ausgewählte Athleten Russlands ohne Nationalfahne bei den Olympischen Spielen 2020 und 2022 sowie bei internationalen Titelkämpfen an den Start gehen. Zudem soll das Land in dieser Zeit keine Sportgroßveranstaltungen ausrichten und sich um keine bewerben können. Regierungsvertretern wird Besuch und Teilnahme an Olympischen Spielen und die Ausübung von Ämtern im Weltsport untersagt.