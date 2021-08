Wacker nach 0:0 gegen Lafnitz in 2. Liga weiter ungeschlagen

Wacker Innsbruck hat auch das dritte Spiel in der 2. Fußball-Liga ungeschlagen überstanden. Die Tiroler konnten am Samstagabend allerdings nicht zufrieden sein, da sie im Tivoli Stadion gegen den SV Lafnitz über ein torloses Remis nicht hinauskamen. Der Truppe von Coach Daniel Bierofka fehlen auf Platz fünf liegend nach drei Runden vier Zähler auf den bisher noch makellosen Leader Austria Lustenau. Die Steirer haben als Siebenter einen Punkt weniger als Wacker auf dem Konto.

Die Tiroler waren vor dem Pausenpfiff dem Führungstreffer näher, vor den Augen des russischen Investors Michail Ponomarew im Abschluss aber glücklos. Nach Wiederbeginn war zuerst von den Steirern mehr zu sehen, ehe die Gastgeber im Finish noch einmal so richtig nahe an den Sieg heranrochen. Zuerst wurde ein Treffer von Ronivaldo wegen gefährlichen Spiels nicht anerkannt (87.). Dann hatte der brasilianische Stürmer-Routinier Pech, dass ein Foul an ihm im Strafraum in der 95. Minute von Schiedsrichter Gabriel Gmeiner nicht gepfiffen wurde. Einen Video-Assistent-Referee (VAR) gibt es in der zweiten Liga nicht.