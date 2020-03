Wacker Innsbruck präsentiert neuen Investor aus Hamburg

Fußball-Zweitligist Wacker Innsbruck hat am Dienstag einen neuen Investor präsentiert. Einen Tag vor dem Halbfinalspiel im ÖFB-Cup bei Austria Lustenau wurde bekannt, dass eine Hamburger Kaufmannsfamilie beim Tiroler Traditionsverein eingestiegen ist. Wie betont wurde, ist das Engagement langfristig angelegt.

Als Vertrauensmann der neuen Investoren stand Jens Duve Rede und Antwort. Der 57-Jährige spielte in den 1980er-Jahren beim Hamburger SV (unter Ernst Happel) und dem FC St. Pauli. Von 2010 bis 2014 war Duve Vizepräsident von St. Pauli. Bei Wacker wolle man "seriös und nachhaltig" agieren, betonte der Hamburger. Als Ziel wurde für kommende Saison der Aufstieg in die Bundesliga ausgegeben. "Das ist der Wunsch, aber es ist nicht Pflicht", meinte Duve, der dem neuen Aufsichtsrat vorsitzen wird. Weiters soll auch Projekt eines Trainingszentrum in Mieming intensiv weiterverfolgt werden.