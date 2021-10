Wachstum verlangsamt, aber weiter über Durchschnitt

Nach dem sommerlichen Hoch hat der Optimismus der Austro-Wirtschaft wieder spürbar nachgelassen. "Mit Herbstbeginn hat die Konjunkturstimmung in Österreich begonnen, sich abzukühlen", so Chefökonom Stefan Bruckbauer zum neuesten Konjunkturindikator seiner UniCredit Bank Austria vom Freitag. Der Indikator ist im September zwar auf 4,6 Punkte gesunken. Damit liegt er allerdings deutlich über dem langjährigen Durchschnitt. Somit ist das wirtschaftliche Erholung weiter stark.

Die Verlangsamung der Konjunktur ist in allen Wirtschaftssektoren außer auf dem Bau spürbar geworden. "Während die Bauwirtschaft mit Herbstbeginn einen Gang zulegen konnte, verlangsamt sich mittlerweile der Aufschwung in der Industrie, da die internationale Unterstützung nachlässt und sich die Engpässe bei der Beschaffung einiger Vormaterialien nicht gelockert haben", so Bruckbauer. "Zudem schwindet der Optimismus in vielen Dienstleistungsbranchen, wie insbesondere dem Gastgewerbe, durch neuerliche Maßnahmen gegen die gestiegenen Infektionszahlen."