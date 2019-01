Wachstum stabil, aber langsamer

Rund 40 Prozent der Wertschöpfung in Vorarlberg kommen aus der Industrie.

Die Industrie ist der für den Wohlstand entscheidende Arbeitgeber im Land. Heute entfällt knapp die Hälfte der gesamten Industrieproduktion auf die Maschinen- und Metallverarbeitung. Der Anteil Vorarlbergs an der gesamtösterreichischen Industrieproduktion ist in Relation zur Bevölkerung (4,4%) betrachtet – in beinahe allen Branchen (die Werte liegenzwischen 2 und 20 Prozent) –überdurchschnittlich. Vorarlbergs Industrie ist mit vielen international erfolgreichen Unternehmen und den Mitarbeitern hervorragend aufgestellt. Industrie 4.0 bietet für den Wirtschaftsstandortzahlreiche Chancen, die sich in Produktinnovationen, neuen Geschäftsmodellen, verbesserter Wettbewerbsfähigkeit und vielem mehr niederschlagen. Zukünftig wird es immer wichtiger werden, unternehmensübergreifend in Teams zusammenzuarbeiten, gemeinsam mit anderen Unternehmen neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, überbetriebliche Forschung zu betreiben und dafür personelle und finanzielle Mittel bereitzustellen, um am Markt zu reüssieren. Vor allem der Export stützt das Industrie-Wachstum, das sich jedoch 2019 verlangsamen wird, ist sich Industrie-Spartenobmann Georg Complojsicher. Während die aktuelle Geschäftslage, Auftragsbestand und Auslandsaufträge ähnlich wie im guten 2. Quartalbeurteilt werden, rechnen die befragten Unternehmen mit sinkenden Erträgen in sechs Monaten. Es rechnen 30Prozent mit einem Rückgang. Die Anzahl der Mitarbeiter in der Industrie wird zwar noch ansteigen, allerdings weniger stark als zuletzt angenommen.