Wachse bei 1zu1 über dich hinaus

Mit modernsten Fertigungsanlagen und engagierten Ausbildnern fördert 1zu1 die verborgenen Talente seiner Lehrlinge zutage.

Die Lehrwerkstatt von 1zu1 ist eine Startrampe für die Zukunft. Hier fertigen Jugendliche an Dreh- und Fräsmaschinen oder Vakuumgussanlagen eigene Werkstücke. Ausbildungsleiter und Chancencoach Daniel Schäffler hat selbst bei 1zu1 seine Ausbildung zum Kunststoffformgeber gemacht. „Meine erste Lehre bei einem Industrieunternehmen habe ich abgebrochen“, erinnert er sich. „Bei 1zu1 hat sich dann ein Schalter umgelegt und ich habe meine Ausbildung mit Vorzug abgeschlossen.“ Was er selbst erlebt hat, möchte Daniel auch den 27 Lehrlingen ermöglichen, für deren Ausbildung er und sein Kollege Mario Godec verantwortlich sind.

1zu1 stellt Teile für Prototypen aus Kunststoff für Haushalt-geräte, Medizintechnik, Spielwaren oder die Elektrotechnikbranche her. Auch Motorenteile für ein Formel-1-Auto oder Bauteile für ein Mondfahrzeug hat 1zu1 schon gefertigt. Mit 3D-Druckern, Vakuumguss- und Spritzgussmaschinen fertigt 1zu1 auch Kleinserien. Ziel ist es immer, so nah wie möglich am Original zu sein. „Unsere Ausstattung ist auf dem modernsten Stand der Technik, damit wir die Ideen unserer Kunden hochgenau umsetzen können“, erklärt Daniel. Zu den Kunden zählen Leica, Playmobil, Swarovski, Porsche, Bosch und Roche.

So präzise zu arbeiten, will gelernt sein. 1zu1 bildet in drei Lehrberufen aus: Kunststoffformgebung, Kunststoff- und Zerspanungstechnik. Die Lehrzeit beträgt drei bis vier Jahre. Die Grundausbildung erfolgt im ersten Jahr für alle Nachwuchsfachkräfte in der Lehrwerkstatt. Danach stehen alle Fachabteilungen auf dem Programm. „Über sich hinauszuwachsen“ bedeutet bei 1zu1 aber nicht nur fachlich top zu sein, sondern auch die Persönlichkeit zu entwickeln. Auch ins Arbeitsumfeld wird investiert: Gesundes Essen in der Kantine und klimatisierte Arbeitsplätze sind nur zwei Beispiele, die für zufriedene Mitarbeiter sorgen. Und nicht zuletzt kann – gute Leistungen vorausgesetzt – durch ein Prämienmodell die Lehrlingsentschädigung um bis zu einem Fünftel aufgebessert werden.