WAC will in EL bei Roses Gladbachern den Takt vorgeben

Der WAC packt am Donnerstag (21.00 Uhr/live Puls 4) sein erstes Zuckerl aus. Die Kärntner, die sich im Vorjahr als Bundesliga-Dritter direkt für die prestige- und einnahmenträchtige Fußball-Europa-League qualifizierten, wollen beim deutschen Topclub Borussia Mönchengladbach mutig sein. "Unser Tenor ist es immer den Takt vorzugeben. Auch dort, in allen Belangen", erklärte Trainer Gerhard Struber.

Die Vorfreude sei riesengroß. "Auch wenn wir wissen, dass da eine Monsteraufgabe auf uns zukommt. Wir sind aber richtig motiviert, unsere persönlichen Grenzen zu verschieben." Gelingt das, könne sein Team auch jenem des ehemaligen Salzburger Erfolgstrainers Marco Rose Probleme bereiten. "Und am Ende mit ein bisschen Matchglück vielleicht auch was mitnehmen."

Mit Rose schwenkte Gladbach vom zuvor praktizierten Ballbesitz- auf Umschaltfußball um. Sportdirektor Max Eberl erhoffte sich "einen neuen Ansatz, eine neue Grundidee, eine neue Ansprache". Die ersten vier Runden, in denen sieben Punkte geholt wurden, zeigten, dass in der Umsetzung von Roses Ideen noch nicht alles funktioniert.

Am großen Respekt vor dem Auftaktgegner ändert das laut Struber nichts. "Man merkt schon recht deutlich, dass Marco Rose in der kurzen Zeit schon seine Handschrift hinterlassen hat. Die Mannschaft ist sehr vertikal gebrandet, kann aber auch individuell durch Tempo und Dynamik Dinge herbeiführen und wird auch im Gegenpressing immer besser. Ich bin überzeugt davon, dass Gladbach unter Rose in kürzester Zeit wieder zu dem Spitzenclub wird, der Gladbach auch in der Vergangenheit war", sagte Struber. "Summa summarum wartet auf uns eine Mammutaufgabe."