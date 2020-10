WAC verpflichtet Außenverteidiger und Ex-Rapidler Pavelic

Außenverteidiger Mario Pavelic hat sich Fußball-Bundesligist Wolfsberger AC angeschlossen. Wie die Kärntner am Montag vermeldeten, unterzeichnete der 27-Jährige einen Vertrag bis Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr. Pavelic, der in Österreich für Rapid Wien und die Admira spielte, war zuletzt beim kroatischen Erstligisten HNK Rijeka tätig.

Der WAC tritt auch in der Europa League an. Er trifft dort in Gruppe K ab 22. Oktober auf ZSKA Moskau, Dinamo Zagreb und Feyenoord Rotterdam.