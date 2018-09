WAC und Altach im ÖFB-Cup-Achtelfinale

Nach Altach hat am Dienstag auch der WAC das Achtelfinale des ÖFB-Fußball-Cups erreicht und mit einem lockeren 4:0-(3:0)-Heimsieg im Kärntner Derby gegen Zweitligist Austria Klagenfurt seine gute aktuelle Form unterstrichen. Tore von Bernd Gschweidl (3., 48.) sowie von Christopher Wernitznig (15.) und Michael Liendl (35./Handelfer) machten den dritten Pflichtspielsieg en suite des WAC perfekt.

Nach dem Cup-Auftakterfolg über Parndorf war es der zweite Pflichtspielsieg der Vorarlberger in der laufenden Saison. In der Bundesliga gelangen der Truppe von Trainer Werner Grabherr in acht Runden erst zwei Unentschieden.