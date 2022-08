WAC mit 4:0 auf Malta sicher ins Conference-League-Play-off

Fußball-Bundesligist WAC hat die Pflichthürde Gzira United genommen und steht im Play-off der Conference League. Die Kärntner setzten sich nach dem enttäuschenden 0:0 im Heimspiel vergangene Woche am Dienstag auf Malta mit 4:0 (2:0) durch. Die Tore auf Kunstrasen in Ta'Qali erzielten Tai Baribo (12.), Dominik Baumgartner (33.), Thorsten Röcher (59./Elfer) und Augustine Boakye (84.). Im Kampf um die Gruppenphase wartet aller Voraussicht nach der norwegische Club Molde.

Goalgetter Baribo wurde bereits nach 40 Sekunden bei Gzira-Torhüter Darijan Radelic-Zarkov vorstellig, an dem sich der WAC im Hinspiel in Klagenfurt die Zähne ausgebissen hatte. Maltas Liga-Vierter der Vorsaison nahm vor rund 500 Zuschauern das Tempo aus dem Spiel. Nach elf Minuten drang Ballo aber mit Dynamik in den Strafraum ein. Der Ball gelangte etwas glücklich zu Baribo und der Israeli, der schon in Cup und Liga getroffen hat, schoss ein. Eine Hereingabe von Thorsten Röcher beförderte Gziras Luke Tabone beinahe ins eigene Tor (20.).