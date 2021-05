WAC hofft noch, Stöger warnt: "Haben noch nichts erreicht"

Mario Leitgeb vermutet den einen oder anderen Trumpf noch beim WAC, die Karten der Austria scheinen aber deutlich besser. Vor dem Rückspiel des Europacup-Play-offs der Fußball-Bundesliga spricht alles für die Wiener. In der aktuellen Verfassung ist es kaum vorstellbar, dass sich die Austrianer den 3:0-Vorsprung noch nehmen lassen. Der vor dem Duell eigentlich favorisierte WAC hofft am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky) dennoch auf ein Fußballwunder.

"Wir haben uns sicher noch nicht aufgegeben. Wir haben natürlich nicht mehr so viele Trümpfe in der Hand, aber mehr als St. Pölten", sagte Wolfsbergs Mario Leitgeb nach einem völlig misslungenen Auftritt in Wien. Die Niederösterreicher lagen nach dem Relegations-Hinspiel 0:4 zurück. Ein schnelles Tor, wie es der Austria jeweils zu Beginn der beiden Halbzeiten gelang, ein dadurch verunsicherter Gegner - dem WAC bleibt noch die Hoffnung auf den idealen Spielverlauf. Die Wiener gelobten freilich volle Konzentration.