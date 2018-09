LASK-Sieg gegen Mattersburg, WAC schlug Innsbruck 3:1

Der LASK hat seine Rolle als erster "Bullen"-Jäger am Samstag untermauert. In der 7. Runde feierten die Linzer in Mattersburg ein 3:1 und liegen fünf Punkte hinter Leader Salzburg bzw. zwei vor St. Pölten. Der Wolfsberger AC feierte seinen dritten Sieg in dieser Saison. Die Mannschaft von Christian Ilzer drehte gegen Innsbruck zu Hause einen Pausenrückstand und gewann 3:1.

Ein Doppelpack von Joao Victors(27., 74.) und Yusuf Otubanjo (57.) sorgten für den fünften Linzer Sieg en suite, Mattersburgs Ehrentreffer durch Martin Pusic aus einem Elfer kam viel zu spät (88.). Der LASK tankte weiteres Selbstvertrauen für den kommenden Auswärtsgang zur Austria am kommenden Sonntag. Mattersburg, das auch im zweiten Spiel unter Neo-Coach Klaus Schmidt eine Niederlage hinnehmen musste, hängt hingegen mit weiterhin vier Punkten im Tabellenkeller.

Der WAC gewann dank Treffern von Michael Liendl (50./Elfmeter), Mario Leitgeb (57.) und Sasa Jovanovic (95.) 3:1. Martin Harrer hatte zuvor für die schmeichelhafte Führung der Gäste gesorgt (43.). In der Tabelle rückte der WAC vor dem Wiener Derby mit elf Punkten zwischenzeitlich auf den fünften Platz vor. Innsbruck hält weiter bei sechs Punkten und ist Neunter.