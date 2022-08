WAC auf Malta gegen Gzira auf Sieg eingestellt

Nach einer Woche zum Abhaken will der WAC auf Malta seine internationale Fußball-Saison retten. Im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde zur Conference League gastieren die Wolfsberger am Dienstag (18.00 Uhr/live ORF 1) bei Gzira United FC und benötigen nach der Nullnummer im Heimspiel einen Sieg.

Dem 0:0 daheim folgte am Samstag in der Bundesliga ein 1:5-Debakel gegen den LASK. Trainer Robin Dutt versuchte, die richtige Balance zu finden zwischen Kritik an der enttäuschenden Leistung und die Spieler für die Partie auf Malta aufzubauen. "Psychologie ist Teil des Berufs, in guten und in schlechten Tagen. Ich habe deutlich gesagt, was mir nicht gefallen hat, aber auch, wo ihre Stärken liegen", sagte Dutt. "Wir hatten bisher immer mannschaftliche Geschlossenheit, hohe Laufbereitschaft, schnelles Spiel", ergänzte der Coach gegenüber der APA - Austria Presse Agentur.