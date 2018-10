Waagner-Biro-Tochter SBE Alpha insolvent

Die Waagner-Biro-Tochtergesellschaft SBE Alpha AG hat die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Es wird angestrebt, das Fortbestehen einzelner Unternehmensteile zu ermöglichen, so der Wiener börsenotierte Stahlbauer Waagner Biro am Dienstag. Laut "Creditreform" soll das Unternehmen auf einem Großauftrag im Nahen Osten sitzengeblieben sein und habe nun keine freie Liquidität.

Die SBE kann auf eine beeindruckende Referenzliste mit ihrer Stahl-Glas-Technik blicken: die Berliner Reichstagskuppel, die Gebäudehülle des Yas Marina Hotels in Abu Dhabi, das Glasdach im British Museum in London, der Red Bull Hangar-7 in Salzburg oder die Überdachung des Sony Centers in Berlin.