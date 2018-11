VW und Ford sollen über Allianz für Roboterautos sprechen

Volkswagen und Ford steuern offenbar auf eine weitaus umfassendere Allianz zu als bisher bekannt. Über die im Sommer angekündigte Kooperation bei leichten Nutzfahrzeugen hinaus loten die beiden Großkonzerne Insidern zufolge inzwischen auch eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung von autonomen Autos und batteriegetriebenen Wagen aus.

Ziel sei es, die milliardenschweren Kosten beim Umbau zu Mobilitätsanbietern zu teilen, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen. “Die Gespräche mit Ford sind weit fortgeschritten und können viele Bereiche umfassen”, erläuterte ein VW-Manager am Donnerstag. Bereits am 16. November solle Volkswagen-Chef Herbert Diess seine Pläne im Aufsichtsrat präsentieren. Das “Handelsblatt” berichtete darüber hinaus, Ford wolle den Wolfsburgern voraussichtlich Zugang zu seiner Motorentechnologie und den Pick-up-Plattformen geben. Im Gegenzug könnte VW seine Elektroplattform MEB für den US-Konzern öffnen.

Volkswagen fährt einen besonders aggressiven Kurs beim Umsteuern in die Elektromobilität, um die schärferen Vorgaben zur Senkung des Klimagifts Kohlendioxid zu erfüllen. Der weltgrößte Autobauer investiert bis 2022 mehr als 34 Milliarden Euro in neue Elektroautos, autonomes Fahren und die Digitalisierung. Bis 2025 sollen die Konzernmarken nach früheren Angaben mehr als 80 neue Elektromodelle auf den Markt bringen, darunter 50 rein batteriegetriebene Fahrzeuge und 30 Plug-in-Hybride. Um den Bedarf an Batteriezellen zu decken, der mit dem ehrgeizigen Programm verbunden ist, hat Volkswagen weltweit ein Beschaffungsvolumen von mehr als 50 Milliarden Euro ausgeschrieben. Insidern zufolge bereitet der Konzern zudem den Einstieg in die Produktion von Batteriezellen vor und plant dazu eine milliardenschwere Kooperation mit dem koreanischen Hersteller SK Innovation.