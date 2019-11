VW steigerte Auslieferungen und baute Marktanteile aus

Der deutsche Volkswagen-Konzern hat im Oktober deutlich mehr Fahrzeuge verkauft. Im abgelaufenen Monat schlug das Unternehmen weltweit knapp 950.000 Fahrzeuge los, um 12,2 Prozent mehr als vor Jahresfrist, wie VW am Dienstag mitteilte. Dabei steigerte der größte Autobauer seinen Marktanteil nach eigenen Angaben in allen wichtigen Regionen.

Auch in Nord- und Südamerika steigerte Volkswagen seinen Marktanteil. So verbesserten sich die Deutschen in den USA in einem insgesamt rückläufigen Markt um 5,8 Prozent. In Brasilien wuchs die Auslieferung um 2,9 Prozent. Dagegen brach der Absatz in Argentinien, das inmitten wirtschaftlicher Turbulenzen steckt, um fast ein Viertel ein. Insgesamt verbuchte Volkswagen in Südamerika deshalb ein Absatzminus von 1,2 Prozent.