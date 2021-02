VW-Anleihegläubiger klagen 120 Millionen Euro ein

Im VW-Skandal um manipulierte Dieselfahrzeuge sind nun auch Anleihegläubiger aus aller Welt vor Gericht gezogen. Der Streitwert der in Braunschweig in Deutschland eingebrachten Klage beträgt 119,6 Mio. Euro, wie der Wiener Anwalt Eric Breiteneder der APA berichtete. "Es handelt sich bei den 279 klagenden Parteien ausschließlich um institutionelle Investoren" - auch aus Österreich. Hinter dem Streitwert steht eine Investition von rund einer Milliarde Euro.

Breiteneders Kanzlei wurde von der Stichting Volkswagen Investors Claim, eine Stiftung nach niederländischem Recht, beauftragt, potenziell Geschädigte zu sammeln und deren Daten entsprechend aufzubereiten. "Gemeinsam mit meinem Kollegen Armin Mayerhofer von unserer Kanzlei (und Geschäftsführer der legalminds GmbH) wurde ein Online-Portal geschaffen, das nicht nur die Zusammenarbeit verschiedener Teams (Anwälte und Kaptialmarktsachverständige aus Deutschland, Niederlanden und Österreich) einfach und effizient macht, sondern auch den Austausch von Dokumenten, Transaktionsdaten und Willenserklärungen mit Mandanten aus Australien, den USA, Europa und Asien ermöglicht und beschleunigt", so Breiteneder. Ganz ohne persönlichen Kontakt ging es freilich nicht: "Wir haben Telefonkonferenzen mit der ganzen Welt geführt, von Singapur bis Bermudas, von den USA bis in die Schweiz."

VW-Töchter haben laut Breiteneder insgesamt etwa 550 Anleihen begeben und damit rund 60 Mrd. Euro an Fremdkapital (Nominale) aufgenommen, Garantiegeberin sei stets die VW AG mit Sitz in Wolfsburg im Gerichtssprengel Braunschweig gewesen. An der Klage konnten sich Investoren beteiligen, deren VW-Anleihen im Zeitraum 2008 bis September 2015 noch am Markt verfügbar waren.