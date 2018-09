Vulkan Popocatepetl in Mexiko zeigte Aktivität

Der Vulkan Popocatepetl in Mexiko hat eine große Aschewolke ausgespuckt. Die Rauchsäule sei rund 1,2 Kilometer hoch, teilte der Zivilschutz des Bundesstaats Puebla am Dienstag auf Twitter mit. Die Wolke breitete sich in Richtung des Bundesstaats México aus. Eine Gefahr für die nahe gelegene Millionenmetropole Mexiko-Stadt bestehe nicht.

Die Bevölkerung solle jedoch wachsam bleiben und sich auf mögliche Evakuationen vorbereiten, hieß es auf der Homepage der nationalen Behörde zur Katastrophenprävention (CENAPRED). Der Vulkan zeigt immer wieder Aktivität, auch Rauch- und Aschewolken sind dabei keine Seltenheit.

Der Popocatepetl liegt an der Grenze der Bundesstaaten Mexico, Puebla und Morelos und ist mehr als 5.400 Meter hoch. Rund um den Vulkan gilt eine Sperrzone von zwölf Kilometern. In einem Umkreis von 100 Kilometer leben rund 25 Millionen Menschen.