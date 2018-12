Vulkan in Mexiko spuckte große Rauch- und Aschewolke aus

Der Vulkan Popocatepetl südöstlich von Mexiko-Stadt hat eine beeindruckende Rauch- und Aschewolke ausgespuckt. Die Rauchsäule sei rund einen Kilometer hoch gewesen, teilte der Zivilschutz des Bundesstaats Puebla am Montag auf Twitter mit. Die nationale Behörde zur Katastrophenvorbeugung (Cenapred) warnte davor, sich dem Vulkan zu nähern.

Die Wolke mit geringem Anteil an Asche sei in Richtung Nordosten in den Bundesstaat Puebla geweht worden. Der Popocatepetl zeigt seit einigen Wochen erhöhte Aktivität. Allein am Sonntag und Montag kam es zu 102 kleinen Ausstößen von Wasserdampf und Gas, wie Cenapred auf ihrer Homepage mitteilte. Am Sonntag vermeldete die Behörde bis mittags 84 Ausstöße. Außerdem kam es am Sonntag zu einem Ausstoß einer zwei Kilometer hohen Rauchwolke.