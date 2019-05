Vulkan Ätna rumort und spuckt Lava und Asche

Der Vulkan Ätna auf Sizilien rumort wieder. Am neuen Südost-Krater des Vulkans gab es in der Nacht auf Donnerstag eine Eruption mit Ausbruch von Lava und Asche, wie das nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) berichtete. "Der Ätna ist wieder ausgebrochen", berichtete der INGV-Vulkanologe Boris Behncke.

Am Mittwochnachmittag war es zu einem Erdbeben mit Stärke 2.8 gekommen, das Epizentrum lag in Zafferana Etnea, unweit des Vulkans. Ein weiteres Erdbeben mit der selben Stärke wurde in der Provinz Messina auf einer Tiefe von neun Kilometern registriert.