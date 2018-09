Vucic verweigert Gespräch mit Thaci in Brüssel

Der serbische Präsident Aleksander Vucic hat sich am Freitag offenbar geweigert, wie vereinbart im Rahmen des EU-geführten Dialogs mit seinem kosovarischen Amtskollegen Hashim Thaci zu sprechen. Vucic werde nicht mit Thaci sprechen, teilte der Chef des serbischen Regierungsbüros für den Kosovo, Marko Djuric, am Freitag Reportern in Brüssel laut der serbischen Nachrichtenagentur Tanjug mit.

Der serbische Präsident habe die Entscheidung getroffen infolge “all der Täuschungen, Drohungen und Lügen durch die Kosovo-Albaner”, sagte Djuric. Vucic und Thaci waren am Freitag zu einem weiteren Dialog mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini in Brüssel eingetroffen.

Mogherini kündigte trotz der Weigerung des serbischen Präsidenten, seinen kosovarischen Amtskollegen zu treffen, eine Fortsetzung des von der EU geführten Dialogs beider Seiten an. Sie werde die nächste hochrangige Sitzung in Brüssel noch vor der UNO-Generalversammlung im September einberufen, erklärte Mogherini. Sie war zuvor einzeln mit Vucic und Thaci in Brüssel zusammengetroffen.

Mogherini erklärte: “Ich habe mehrere Gesprächsrunden mit beiden im bilateralen Format zu allen auf dem Tisch liegenden Fragen durchgeführt. Schwierigkeiten bleiben bestehen.” Sie vertraue jedoch voll und ganz auf die “Bereitschaft beider Präsidenten, den Prozess fortzusetzen und in den kommenden Monaten eine rechtlich bindende Vereinbarung zu einer umfassenden Normalisierung ihrer Beziehungen im Einklang mit internationalem Recht zu erzielen.”

Überlegungen von Thaci und Vucic über mögliche Grenzänderungen oder einen Gebietstausch hatten zuletzt für Aufregung gesorgt. Serbien anerkennt die 2008 ausgerufene Unabhängigkeit der früheren serbischen Provinz Kosovo bis heute nicht. Die EU fordert von beiden Seiten eine Lösung ihres Konflikts als Bedingung für einen EU-Beitritt. Serbien verhandelt mit der EU seit 2014 über einen Beitritt zur Europäischen Union. Der Kosovo hat grundsätzlich eine europäische Perspektive, wird aber wegen des ungelösten Konflikts mit Serbien bisher von fünf EU-Staaten – Griechenland, Zypern, Spanien, Rumänien und Slowakei – nicht anerkannt.