VSV fordert konkretere Maßnahmen gegen Kreditzinsen

Der Verbraucherschutzverein (VSV) fordert eine Verlängerung der Verjährungsfrist bei langfristigen Kreditprodukten, einen Härtefall-Fonds für bestehende Kredite und eine transparente Kosten- und Provisionsoffenlegung. Denn vor allem die momentan steigenden Kreditzinsen verursachen Unbehagen bei Kreditnehmerinnen und Kreditnehmern. "Das sind explodierende Zinsen, die viele Kreditnehmer:innen nicht mehr stemmen können", so die Obfrau des VSV, Daniela Holzinger-Vogtenhuber.

"Österreich hat eine Situation, wo 50 Prozent der vergebenen Kredite auf variablen Zinssätzen beruhen. Im Vergleich: Im Euroraum liegen wir bei 23 Prozent", erklärte Holzinger-Vogtenhuber bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. In Österreich sei zu erkennen, dass die Banken gezielt zu variabel verzinsten Kreditprodukten beraten haben.

Laut VSV betrifft die jetzige Lage vor allem bestehende Kredite. Die von verschiedenen Seiten vorgeschlagenen Lösungen würden lediglich bedingt helfen. Beispielsweise haben die Banken zugesichert, bei Kreditnehmenden, die in Notlage geraten, auf Mahnspesen und Verzugszinsen zu verzichten. "Das ist ein lächerliches Angebot, was da gemacht wird", so Holzinger-Vogtenhuber. Auch die Einladung der Banken, individuelle Lösungen zu finden sei gefährlich, da zusätzliche Kosten für die Kreditbearbeitung anfallen würden. Eine Sammelaktion laufe diesbezüglich schon und gegen drei Banken seien Sammelklagen eingereicht worden.