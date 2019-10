VSV-Anwalt zeigt Republik in Causa VW wegen Untätigkeit an

Auch vier Jahre nach Bekanntwerden von manipulierten Abgasmessungen bei VW kehrt keine Ruhe ein. Nun zeigt der Anwalt Michael Poduschka im Auftrag des Verbraucherschutzvereins (VSV) das Verkehrsministerium wegen Untätigkeit an, weil betroffene Fahrzeuge weiter unterwegs seien. Das Ministerium hat bereits am Freitag den Vorwurf der Untätigkeit zurückgewiesen.

Seit September 2015 sind die Vorwürfe gegen VW bekannt, wonach ein Teil der Fahrzeuge wegen einer speziellen Software nur am Prüfstand aber nicht im Fahrbetrieb die gesetzlichen Abgasgrenzwerte einhält. VW hat sich zwar geweigert die Autos technisch nachzurüsten, aber eine neue Software entwickelt, die das Problem beheben soll.

Es gebe aber zahlreiche Modelle des VW-Konzerns, für die das deutsche Kraftfahrtbundesamt (kba) unzulässige Abschalteinrichtungen festgestellt hat, die aber dennoch bisher nicht zum Softwareupdate zurückgerufen wurden, argumentiert Poduschka in seiner Sachverhaltsdarstellung an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), die er am Montag einbringt.