VSStÖ will "Laut für alle" sein

Der Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ) will im Vorfeld der Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) vom 9. bis 11. Mai "Laut für alle" sein. Gesetzt wird auf klassisch rote Themen wie eine Erhöhung der Beihilfen, die Abschaffung der Studiengebühren, eine Mietendeckel sowie die Einführung eines Teilzeitstudiums. Als Spitzenkandidatin setzt man auf die 22-jährige Vorarlberger Umweltingenieurwissenschafts-Studentin Nina Mathies.

"Wir wollen Hochschulen, an denen alle Platz haben, ein Studium, das leistbar ist, und Beihilfen, die zum Leben reichen", meinte Mathies bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Unter anderem fordert man mittelfristig eine Anhebung der Studienbeihilfe auf die Mindestsicherungsgrenze von 1.100 Euro und langfristig auf die Armutsgefährdungsgrenze von 1.400 Euro. Derzeit liegt die Höchstbeihilfe bei etwas über 1.000 Euro pro Monat.

Mathies wurde am 25. Oktober 2000 in Dornbirn geboren. Erste Vertretungserfahrung sammelte sie zunächst als Klassensprecherin und dann als Schulsprecherin am Bundesgymnasium Dornbirn, wo sie auch bei der SPÖ-nahen Aktion Kritischer SchülerInnen (AKS) andockte. 2018/19 fungierte sie außerdem als AHS-Landesschulsprecherin in Vorarlberg.