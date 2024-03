VS Reute zu Besuch im Rathaus

Am Freitag, dem 15. März 2024, bekam die Stadt Hohenems Besuch einer sehr kleinen Schulklasse: Acht Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse der Volksschule Reute beerten zusammen mit ihrer Lehrerin Silvia Thonhauser die Bediensteten im Rathaus.

Diesmal wurde im Nebengebäude gestartet, wo die Kinder das Trauungszimmer begutachten und Informationen rund um das Standesamt erfahren konnten, bevor das Stadtoberhaupt die Kinder in seinem Büro erwartete. Der Bürgermeister wurde von den Mädchen und Jungs zu den verschiedensten Themen befragt und sie bekamen Einblicke in seine tägliche Arbeit und die seiner Mitarbeiter. Die Kinder beteiligten sich sehr aktiv mit Vorschlägen, was man in der Reute alles machen könnte und unterbreiteten dem Bürgermeister ihre Wünsche. Nach dem gemeinsamen Foto konnten die Schüler im Sitzungszimmer ihre Jause genießen und noch weitere Informationen rund um die städtischen Abteilungen und deren Aufgaben erfahren.