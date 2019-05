VS Markt zu Besuch im Rathaus

Am Dienstag, dem 21. Mai 2019, stattete die 3a-Klasse der Volksschule Markt mit 18 Kindern dem Rathaus einen Besuch ab, um die Verwaltung im und ums Rathaus kennenzulernen. Begleitet wurden sie dabei von ihrer Lehrerin Estella Lanner.

Nach einer kurzen Begrüßung ging es in die Bürgerservicestelle, wo die Schüler von Bruno Bitschnau über die Tätigkeiten und Aufgabenbereiche im Melde- und Standesamt sowie im Sozial- und Wohnungsamt informiert wurden. Anschließend wurden sie vom Stadtoberhaupt Dieter Egger persönlich empfangen, der ihnen auf ihre Fragen Rede und Antwort stand und Einblicke in seine tägliche Arbeit gewährte.

Den Abschluss der Führung bildete der Besuch bei der Stadtpolizei, wo Michael Aberer den Kindern Eindrücke in die verschiedenen Tätigkeiten der Sicherheitsabteilung gewährte. Sabine Schweiger (Bildungsabteilung), die die Klasse bei der Führung begleitete, bedankte sich herzlich bei den Kindern für das entgegengebrachte Interesse und den Besuch.