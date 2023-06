VS Herrenried zu Gast im Rathaus

Am Dienstag, dem 13. Juni 2023, statteten 22 Schüler der 3c-Klasse der Volksschule Herrenried dem Team des Rathauses einen Besuch ab. Begleitet wurden sie dabei von ihrem Klassenlehrer Johann Rieß sowie Margarete und Sandro, zwei weiteren Lehrpersonen.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Sabine Schweiger von der Bildungsabteilung startete die Führung mit dem Besuch beim Bürgermeister, der sich gerne den vorbereiteten Fragen stellte und umgekehrt auch von den Kindern wissen wollte, was ihnen an ihrer Heimatstadt gut gefällt. Danach gab es noch ein gemeinsames Erinnerungsfoto, bevor die jungen Besucher sich über eine süße Verabschiedung in Form eines Schokoriegels freuen durften. Im Anschluss konnte die Klasse dann noch das Trauungszimmer besichtigen und weitere Informationen über die verschiedenen Dienststellen der Stadtverwaltung und deren Aufgaben erfahren.