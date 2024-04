VS Herrenried zu Besuch im Rathaus

Am Freitag, dem 19. April 2024, kamen die Schülerinnen und Schüler der 3a-Klasse der Volksschule Herrenried zu einem Besuch im Rathaus vorbei.

Im Sitzungszimmer hatten sie zunächst eine Einführung in die Tätigkeitsbereiche der Stadtverwaltung bekommen. Nach der kurzen Einführung wurden die Kinder von Bürgermeister Dieter Egger in seinem Büro in Empfang genommen. Er wurde von den Mädchen und Jungs zu den verschiedensten Themen befragt und sie bekamen Einblicke in seine tägliche Arbeit und die seiner Mitarbeiter. Zum Abschluss wurde das Wappen über dem Haupteingang des Rathauses begutachtet.