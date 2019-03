VS Edlach besuchte das Rathaus

Die 3b und 3d der Volkschule Edlach stattete der Bürgermeisterin einen Besuch ab.

Dornbirn . Das Thema Dornbirn mit seiner Geschichte und seinen Gegebenheiten wird derzeit auch im Unterricht durchgenommen und so gibt es für die Schüler auch immer wieder Einblicke vor Ort. Für die 3b ging es dazu am vergangenen Mittwoch zu einem Besuch ins Rathaus.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeisterin Andrea Kaufmann gab die „Stadtchefin“ einen Einblick in ihre Arbeit und die ganzen städtischen Betriebe. Die Bürgermeisterin beantwortete aufkommende Fragen der Schüler und überreichte den jungen Gästen ein kleines Geschenk. Weiter ging es mit dem Besuch im Standesamt und abschließend durfte auch ein Blick hinter die Kulissen der Stadtpolizei nicht fehlen. Und statt im Klassenzimmer fanden sich die Schüler plötzlich im Gefängnis wieder – am Ende konnte das Lehrerteam ihre Schützlinge aber wieder mitnehmen und so machten sich die Schüler mit vielen neuen Eindrücken aus dem Rathaus auf dem Rückweg in die Schule. MIMA