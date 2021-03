VP-Parteitag mit Wiederwahl Wallners zum Obmann

Die ÖVP Vorarlberg hält am Samstag (20. März) mit knapp einjähriger Verspätung ihren 42. ordentlichen Landesparteitag ab.

Letzter Parteitag vor "Ära Kurz"

Der bisher letzte Parteitag der Vorarlberger Volkspartei ging am 9. Mai 2015 in Rankweil (Bez. Feldkirch) über die Bühne - in seiner Ansprache an die Delegierten mahnte der damalige Vizekanzler und ÖVP-Parteiobmann Reinhold Mitterlehner den Wechsel Österreichs von der "Kriechspur auf die Überholspur" ein. Wallner wurde von 237 von 242 Delegierten (97,93 Prozent) als Vorarlberger ÖVP-Parteichef bestätigt, nachdem er den Vorsitz der Partei drei Jahre zuvor von Herbert Sausgruber übernommen hatte. Bei der ersten Wahl an die Spitze der Partei hatte Wallner eine Zustimmung von 99,37 Prozent erhalten.