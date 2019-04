Vorzeigeschule in Sachen Umwelt und Nachhaltigkeit

Die HTL Dornbirn lud zum Fashion Revolution Day und präsentierte spannende Projekte.

Dornbirn. „Sei eine Legende und spende!“, so lautete die Aufforderung an Schüler und Lehrpersonen an der HTL Dornbirn vor einigen Wochen. Gemeint waren Kleiderspenden, die beim alljährlichen „Fashion Revolution Day“ am 24. April für ein großes Flohmarkt-Sortiment für den guten Zweck dienen sollten. Und die Initiatoren, die 3 a MP-Klasse Abteilung Mode, staunte am Ende nicht schlecht, was alles an Kleidung und Accessoires zusammengekommen war. „Die Spendenbereitschaft war wirklich groß und das Sortieren wurde zu einer echten Herausforderung“, so die Schülerinnen unisono.