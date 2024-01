Vorwurf gegen WB-Direktor Thoma: „Er hat immer wieder nachgelegt”

Mehr Details zum vermuteten Interventionsversuch von Wirtschaftsbunddirektor Christoph Thoma am BG Bludenz.

Am Mittwoch ist Welttag der Bildung. Das Thema Bildung in einem ganz spezifischen Zusammenhang steht auch im Mittelpunkt des an diesem Tag zusammentretenden Rechtsausschusses des Vorarlberger Landtags. Es geht um die Aufhebung der Immunität des ÖVP-Abgeordneten und Wirtschaftsbunddirektors Christoph Thoma (50).