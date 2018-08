Vorwürfe gegen Trump in neuem Insider-Buch

Das Weiße Haus hat neue Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump aus einem noch unveröffentlichten Insider-Buch zurückgewiesen. "Das Buch ist durchsetzt mit Lügen und falschen Anschuldigungen", sagte Trumps Sprecherin Sarah Sanders am Freitag in Bedminster. "Es ist traurig, dass eine verärgerte ehemalige Mitarbeiterin des Weißen Hauses versucht, aus diesen falschen Angriffen Profit zu schlagen."

Zuvor hatten der britische “Guardian” und die “Washington Post” im Voraus aus dem Buch “Unhinged: An Insider Account of the Trump White House” (in etwa: “Aus den Angeln gehoben: Ein Insiderbericht aus Trumps Weißem Hauses”) von Omarosa Manigault Newman zitiert. Darin erhebt die Autorin unter anderem Rassismusvorwürfe gegen Trump. Der “Guardian” berichtete, Manigault Newman nenne Trump in dem Buch “einen Rassisten, einen Fanatiker und einen Frauenfeind”.