Vorwürfe gegen SPÖ-NÖ-Chef Schnabl aus Zeit bei Magna

Dem niederösterreichischen SPÖ-Chef Franz Schnabl soll laut Medienberichten in seiner Zeit bei Magna von einem deutschen Spion eine Reise nach Korsika finanziert worden sein. Zudem habe Schnabl ein teures Messer erhalten. Die Landespartei bestätigte am Donnerstag eine Zeugenaussage bei der Polizei betreffend BVT. Es bestehe jedoch keinerlei Zusammenhang mit Schnabls politischer Tätigkeit.

In den politischen Giftküchen von Schwarz/Türkis und Blau werde wieder die Dirty Campaigning-Maschinerie angeworfen, sprach die Landes-SPÖ am Donnerstag von einem “Skandal erster Güte”. Ein erfolgreich für Niederösterreicher tätiger Politiker “soll hier offensichtlich diskreditiert werden”. Die Zeugenaussage vom Herbst vergangenen Jahres betreffend BVT “steht in keinerlei Zusammenhang mit seiner politischen Tätigkeit und wir werden diese – die im Übrigen in der Öffentlichkeit nichts zu suchen hat – in jedem Fall nicht weiter inhaltlich kommentieren”.