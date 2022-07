Vorwürfe gegen Lehrkräfte nach Tod eines Schülers

Ein Wiener Berufsschüler ist bei einem Schulausflug zu einem Schnuppertraining bei den Vienna Vikings gestorben. Mitschüler erhoben laut einem Bericht der Tageszeitung "Kurier" (Mittwoch) Vorwürfe gegen die Lehrkräfte. Für die Staatsanwaltschaft ist in diesem Fall kein Anfangsverdacht in Richtung fahrlässiger Tötung oder eines sonstigen strafbaren Verhaltens gegeben. Aktuell gibt es daher keine Ermittlungen, teilte Behördensprecherin Nina Bussek auf APA-Anfrage mit.

Der 22-Jährige war am 30. Juni in der Mittagshitze zusammengebrochen, an diesem Tag soll es 35 Grad gehabt und schattige Plätze für Pausen kaum gegeben haben. Trotzdem hätten die Lehrkräfte das Training nicht abgebrochen, hieß es. Laut Wiener Berufsrettung habe der Berufsschüler einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten, er sei noch an Ort und Stelle verstorben. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich hätten sich damals keine Zeugen gemeldet, die Ermittlungen seien eingestellt worden. "Es wurden vor Ort von den Polizisten Erhebungen durchgeführt. Es gab auch eine kriminalpolizeiliche Berichterstattung. Die Staatsanwaltschaft wurde mittels Abschlussbericht auch in Kenntnis gesetzt. Aber eine Obduktion wurde nicht angeordnet", sagte er im Ö1-Mittagsjournal.