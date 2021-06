Vorwürfe gegen Dornbirner Arzt: Jetzt spricht ein Patient

Nach den am Freitag bekannt gewordenen Ermittlungen gegen einen Dornbirner Arzt, der wiederholt gegen Corona-Auflagen verstoßen habe, melden sich nun Patienten zu Wort, die die Vorwürfe weiter festigen.

Ein Patient der sich bei VOL.AT gemeldet hat, zeigt sich schockiert und verärgert über das, was er in der Praxis des Dornbirner Mediziners erlebt hat.

Zettel an Ordinationstür

Weil sein Hausarzt im Urlaub war, erschien der Patient Anfang des Jahres im Zuge einer Nachsorgeuntersuchung wegen einer Operation in der Praxis des Mediziners, der nun im Visier der Behörden steht. Schon bevor er die Ordination betreten hat, ist dem Mann ein Zettel an der Tür des Arztes aufgefallen, der ihn stutzig gemacht hat. Dort sei zu lesen gewesen, dass in dieser Praxis keine Corona-Tests angeboten werden und der Arzt auch keine Corona-Impfungen vornehmen würde. "Das hätte mich vielleicht schon gleich stutzig machen sollen", so der Mann gegenüber VOL.AT.