Vorweihnachtsabend in Kehlegg

Mit einem tollen Benefizkonzert in der Kirche Maria Schnee stimmten sich die Besucher auf das Fest ein.

Dornbirn Ein wunderschöner Weihnachtsabend zugunsten dem Verein Netz für Kinder fand am vergangenen Wochenende in Dornbirn Kehlegg statt.

Die Kirche Maria Schnee in Kehlegg präsentierte sich in Adventflair und Musiker und Entertainer Markus Wohlfahrt, sowie die Musikschule Feldkirch mit Christine Schneider sangen neue und traditionelle Weihnachtslieder und sorgten so für eine wunderschöne Stimmung oberhalb von Dornbirn. Abgerundet wurde der Abend durch besinnliche Weihnachtsgeschichten und mit dem Erlös des tollen Abends wird der Verein Netz für Kinder unterstützt. MIMA