Vorweihnachtliches Flair am Sennhof Brederis

Mehrere Firmen präsentieren zur Premiere ihre regionalen Produkte im 1. Weihnachtsmärktle.

RANKWEIL. Premiere in den Räumlichkeiten vom Sennhof in Brederis. Am kommenden Freitag, 1. Dezember, von 13 bis 18 Uhr, findet erstmals ein Weihnachtsmärktle statt. Regionale Produkte, Selbstgemachtes, kreative Waren und neue Geschenksideen werden den Besuchern zum Kauf angeboten. Selbstgemachte Pflegeprodukte von Sara Postai von Postai Skincare, Honig von Gerd Winkler, Kräuterei von Sabine Peter, die Firmen Enjo aus Altach, Melanie Breuss mit Stempel und Karten, eine Abordnung von den Schülern der HLW Rankweil mit einem eigenen Schulprojekt, Stadler Hof aus Mäder, selbst hergestelltes Birabrot und Lebkuchen von Peter Rheinberger in Laterns sowie Polo Noyalet mit Dinkelcrepe sind für die Gäste aus Nah und Fern zum Erwerben. Der Nikolaus kommt um 15 Uhr zu Besuch in den Sennhof. „Wollen über das ganze Jahr den zahlreichen Kunden und Gästen etwas bieten. Unsere Veranstaltungen sollen zum fixen Bestandteil werden und ständig wachsen“, sagt Sabine Kasper. Zusammen mit den Sennhof Pächtern Johannes und Mathias Allgäuer hat Sabine Kasper das erste Weihnachsmärktle gegründet. Neben dem Weihnachtsmärktle hat auch der Herbstmarkt am Sennhof schon einen fixen Platz im Terminkalender und wird von den Menschen gut angenommen. Die Göfnerin Christina Kilga (40) und Sabine Kasper (37) aus Altenstadt haben vor zwei Jahren das Projekt „Kocherei“ am Sennhof in Brederis gestartet. Die Kochkurse sind über das ganze Jahr hinweg praktisch ausverkauft und die Entwicklung dieser Geschichte ist phänomenal. Die letzten zwei Kochkurse in diesem Jahr stehen kurz vor der Austragung. Die Koblacherin Raphaela Koller lädt am Freitag, 1. Dezember, ab 14 Uhr, im Sennhof Brederis, zum Thema „In der Weihnachtsbäckerei“ ein. Mit dem Kurs X-Mas Tappas Weihnachtliches Fingerfood unter der Regie von Koch Pascal Lang am Montag, 11. Dezember, ab 18 Uhr, wird das Jahresprogramm von Kocherei abgeschlossen. Die neuen Kochkurse ab Frühjahr 2024 im Sennhof Brederis sind schon wieder in Planung. Knapp fünfzig Kurse gingen im Sennhof in Brederis schon erfolgreich über die Bühne. Bekannte Köche wie beispielsweise Pascal Lang, Dominic Mayer, Robert Fink, Sandra Wandl, Sophia Dünser, Alexandra Frick, Raphaela Koller oder Christina Kilga sorgen bei den Kursen für viel Qualität und eine besondere Atmosphäre. Man darf gespannt sein, was sich Christina Kilga und Sabine Kasper wieder einfallen lassen. VN-TK