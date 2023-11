Vorweihnachtliche Freude mit großer Begeisterung und strahlende Gesichter

Die Kinder und Jugendlichen vom Schulheim Mäder hatten zusammen mit Feldkircher Politiker beim Handballevent in Feldkirch ein unvergessenes Erlebnis.

FELDKIRCH. „Es ist auch für uns Menschen und Politiker eine tolle Erfahrung mit welcher Begeisterung Kinder mit Beeinträchtigung dabei sind. Das spielt aber in diesem Moment ganz und gar keine Rolle. Im Gegenteil: Die Kinder haben eine extreme Freude. Es ist wunderschön hier dabei zu sein“, sagt Feldkirch Bürgermeister Wolfgang Matt nach dem alljährlichen Highlight des 24 Stunden Handballevent vom Veranstalter Sparkasse HC BW Feldkirch. Neben dem Stadtoberhaupt haben die Feldkircher Stadträte Nathalie Koch, Thomas Spalt, Clemens Rauch und Benedikt König, die Ortsvorsteher Silvia Fröhle, Fredi Himmer und Elisabeth Pucher sowie Spielerinnen der ersten Frauen-Kampfmannschaft vom HC BW Feldkirch eine halbe Stunde lang zusammen mit den Kindern vom Schulheim Mäder auf dem Parkett in der Reichenfeldhalle Handball gespielt. Der Spaßfaktor kam dabei nicht zu kurz. Die Zuschauer auf der Tribüne schenkten den Aktiven auf der Spielfläche viel Applaus und Standing Ovations. Alle Funktionäre vom HC Sparkasse BW Feldkirch mit Obmann Günther Schörghofer an der Spitze, die Mannschaften im Nachwuchs und Erwachsenen-Bereich sowie zahlreiche Eltern haben sich in den Dienst der guten Sache gestellt und ehrenamtlich für ein tolles Event auf sportlicher und sozialer Ebene gesorgt. Der Erlös dieses Benefiz-Handballturnier wird seit mehr als zwanzig Jahren karikativen Zwecken wie der VN Aktion Ma hilft oder dem Schulheim Mäder, der Landessonderschule für körper- und mehrfachbehinderte Kinder gespendet. Auch bei der 23. Auflage des 24 Stunden Handballevent in Feldkirch wird der VN-Aktion Ma hilft und dem Schulheim Mäder jeweils eine Summe von mindestens 1200 Euro im Jänner des nächsten Jahres übergeben. Ein weiterer Höhepunkt in der Reichenfeldhalle war eine Lehrlings-Handball Challenge auf dem Parkett mit den teilnehmenden Firmen wie Hirschmann Automotive, Alpla Hard, Thyssenkrupp Presta und Blum Beschläge Höchst. Zum Abschluss stand der Familientag des Nachwuchses und deren Schnuppertraining zusammen mit den Handballern von Blau-Weiß im Vordergrund. Für musikalische Höhepunkte und gute Laune sorgten Live-Bands sowie ein DJ.VN-TK