Vorwahltag bei den steirischen Gemeinderatswahlen

Eigentlicher Tag der Gemeinderatswahl am 22. März wurde abgesagt

Eigentlicher Tag der Gemeinderatswahl am 22. März wurde abgesagt ©APA

Eigentlicher Tag der Gemeinderatswahl am 22. März wurde abgesagt ©APA

Obwohl die für 22. März angesetzten Gemeinderatswahlen wegen der Coronakrise verschoben wurden, gibt es am Freitag in der Steiermark die Möglichkeit der vorgezogenen Stimmabgabe. In 285 Kommunen (ohne Graz) hat mindestens ein Wahllokal geöffnet, um Stimmen entgegenzunehmen. Sie bleiben gültig, wenn der Wahlsonntag binnen sechs Monaten nachgeholt wird.

Am Vorwahltag sperrt das erste der 285 Wahllokale schon um 8.00 Uhr im weststeirischen Voitsberg auf, das letzte schließt um 21.00 Uhr im südsteirischen Arnfels. Wegen des Coronavirus gibt es verstärkte Hygienemaßnahmen. Befürchtet wird eine geringere Wahlbeteiligung.

Eine zur Reduktion der sozialen Kontakte empfohlene Variante ist die Briefwahl. Wahlkarten dafür können noch bis kommende Woche auf den Gemeindeämtern - auch schriftlich und online - beantragt werden.