Vortrag: „WhatsApp, Instagram, TikTok und Fortnite im Kinderzimmer“

Tipps zur Medienerziehung von Kindern im Kindergarten- und Volksschulalter: Handy, Tablet, Spielkonsolen und Computer sind heute aus vielen Haushalten nicht mehr wegzudenken.

Kein Wunder also, dass neue Medien für Kinder im Kindergarten- und Volksschulalter bereits einen großen Stellenwert einnehmen. Doch Eltern sind oft verunsichert und besorgt: Soll man den Wunsch nach dem eigenen Handy oder Computer im Kinderzimmer erfüllen? Was mache ich, wenn mein Kind nur noch an der Spielkonsole „hängt”? Wann ist das richtige Alter für den Einstieg in soziale Netzwerke wie WhatsApp und Instagram? Praxisnah wird vermittelt, wie Eltern den Medienkonsum ihrer Kinder begleiten können.