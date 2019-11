Vortrag: „Wenn aus Streitigkeiten Mobbing wird!“

Was ist Mobbing? Wie kann ich erkennen, ob meine Tochter / mein Sohn gemobbt wird? Ist meine Tochter / mein Sohn an Mobbinghandlungen beteiligt? Was können wir als Eltern machen?

Dies und mehr erfahren Eltern von Kindern im Volks- und Mittelschulalter am Mittwoch, dem 27. November 2019, um 19 Uhr beim Vortrag von Katharina Spiss und Dejan Jakovic, Institut für Sozialdienste, in der Mittelschule Herrenried, Schubertstraße 12.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Stadt Hohenems, Christine Jost, E-Mail christine.jost@hohenems.at!