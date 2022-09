Vortrag: Stressbewältigung im Betreuungs- und Pflegealltag

Die dauerhafte Belastung der Betreuung und Pflege – besonders auch, wenn sie neben den Anforderungen des beruflichen und privaten Alltags geleistet wird – kann Stress verursachen, der zu Gefühlen der Überforderung und langfristig zur Erschöpfung führen kann.

An diesem Abend erhalten Sie einen Einblick in die Praxis der Achtsamkeit und wie diese Sie dabei unterstützen kann, gesünder mit Belastungen umzugehen. Oft können wir an den äußeren Umständen nicht viel verändern, wir können jedoch lernen, uns anders darauf zu beziehen. Neben einer Einführung in das Thema Achtsamkeit steht eine gute Selbstfürsorge auf dem Programm, um resilient den Herausforderungen des Alltags zu begegnen: „Wo kann ich mir im Alltag kleine Auszeiten gönnen, um aufzutanken und mein Nervensystem zu beruhigen? Wie kann ich meine inneren Ressourcen aktivieren? Und wie kann ich gesünder mit meinen Stressoren umgehen?“