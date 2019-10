Vortrag: „Pflegende Angehörige im Familiensystem“

Eine schwere Erkrankung eines Familienangehörigen belastet nicht nur einen Menschen, sondern alle Familienmitglieder und deren Beziehungen untereinander.

Im Vortrag mit dem Sozialpädagogen Johannes Staudinger am Montag, dem 4. November 2019, um 19 Uhr im Senecura Sozialzentrum Hohenems, Angelika-Kauffmann-Straße 6, werden typische „Familiendynamiken“ vorgestellt, in die Familien bei der Erkrankung eines Familienmitglieds hineingeraten können, aber auch Möglichkeiten, wie sich belastende Verhaltenskonstellationen in Familien vermeiden lassen. Der Eintritt ist frei!