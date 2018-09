Vortrag Dr. Albert Lingg - Alles geht so schnell

Das Aktion Demenz Team Lauterach zeigt in Zusammenarbeit mit der Kulturabteilung die Ausstellung "Alles geht so schnell" in der Alten Seifenfabrik.

Seit dem Frühjahr 2017 wanderten zwei robuste Kameras durch die Hände von zehn Männern und sieben Frauen, die nichts gemeinsam haben, außer dass sie alle an Demenz erkrankt sind. Sie machten sich auf den Weg, um ihren Alltag zu fotografieren. Die Bilder sind so unterschiedlich wie die Menschen, die sie gemacht haben, erlauben aber berührende Einblicke in die langsame Welt inmitten des Alltags unserer beschleunigten Gesellschaft. Alltagsbilder eben.

Die Eröffnung der Ausstellung freuen wir uns besonders Dr. Albert Lingg ankündigen zu dürfen. Dr. Albert Lingg war langjähriger Primar und Chefarzt des Landeskrankenhaus Rankweil. Außerdem setzt sich Dr. Lingg mit viel Engagement für die Enttabuisierung von psychischen und dementiellen Erkrankungen ein. Er spricht in einem Kurzreferat über die Krankheit Demenz und geht im Besonderen auf die Fotos der Ausstellung ein.

Er spricht unter anderem mit Daniela Egger, Leiterin Aktion Demenz Vorarlberg, über die Wahrnehmung von Menschen, deren Orientierung eingeschränkt ist und über Fotografie, die keinen geraden Horizont mehr kennt.

Als Besonderheit singen die “Alten Könige” wohltuende Weisen aus unserem Land. Die “Alten Könige” ist eine musikalische Formation, die aus der Inszenierung Arno Geigers “Der Alte König in seinem Exil” hervorgegangen ist.

Dazu servieren wir eine Art “Afternoon Tea” Getränke, Sandwiches und Süßes.

Samstag, 15. September 2018, 17.00 Uhr, Eintritt EUR 12