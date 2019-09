Vortrag: „Das Wunder der Wertschätzung – Wie wir andere stark machen und dabei selbst stärker werden“

Am Dienstag, dem 8. Oktober 2019, um 20 Uhr findet im Löwensaal ein Vortrag mit Prof. Dr. Reinhard Haller statt.

Er präsentiert an diesem Abend in Hohenems sein neues Buch: „Das Wunder der Wertschätzung – Wie wir andere stark machen und dabei selbst stärker werden“!

Darin zeigt der Autor eindrucksvoll, wie echte Wertschätzung wahre Wunder wirkt: Sie aktiviert unser Belohnungszentrum im Gehirn und hemmt das Angstzentrum – in kürzester Zeit entfalten sich Kreativität, Motivation und Beziehungsfähigkeit. Wenn es nachhaltig geschieht, kann dies sogar die Persönlichkeit positiv verändern. Viele Fallbeispiele aus Alltag, Politik und Therapie verdeutlichen lebendig und unterhaltsam, wie wirksam diese „Wundermedizin“ ist – in der Erziehung ebenso wie in der Partnerschaft und im Berufsleben.