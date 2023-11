Vortrag: „Das Lebensende als gesellschaftliche Reifeprüfung“

Der renommierte Palliativmediziner Prof. Dr. Steffen Eychmüller aus Bern wird am Freitag, dem 24. November 2023, um 19 Uhr einen Vortrag zum Thema „Sorgende Gemeinden“ im Löwensaal halten.

„Palliativ Care“ findet nicht nur auf der Palliativstation oder in Spitälern statt. Jeder und jede ist gefordert, in ihrem jeweiligen Bereich dafür zu sorgen, dass alte und kranke Menschen würdevoll begleitet werden und dass das Sterben als ein natürlicher Prozess, der zum Leben gehört, auch wieder Einzug in unseren Alltag findet.