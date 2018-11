Am Montag, dem 12. November 2018, um 19 Uhr lädt das „bifo“ in Zusammenarbeit mit der Stadt Hohenems zum Vortrag „Berufs- und Schulwahl – Ihre Tochter oder Ihr Sohn steht vor dieser Entscheidung?“ in den Löwensaal ein.

Die Erfahrung zeigt, dass Sie als Eltern in der Phase der Berufs- und Schulwahl-Entscheidung sehr wichtig sind und es oft herausfordernd ist, Ihr Kind auf diesem Weg gut zu unterstützen. Alle Interessierten erhalten an diesem Abend Impulse und Anregungen, wie die Jugendlichen begleitet werden können. Auch erhalten Besucher eine Übersicht der vielen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Kontakt: Heidi Schobel, E-Mail bifoinfo@bifo.at. Anmeldung: www.vhs-hohenems.at.

Vortrag: Medienkompetenz für Eltern

Am Mittwoch, dem 14. November 2018, um 19 Uhr lädt die Offene Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit der Stadt Hohenems alle interessierten Eltern von 6- bis 10-Jährigen zum Vortrag „Medienkompetenz für Eltern – Gefahren und Chancen der virtuellen Welt“ ins Jugendhaus „s’Kästle“, Kaiser-Franz-Josef-Straße 61, ein.