Vortrag: Bäume auf die Dächer, Wälder in die Stadt

„Wir müssen uns wieder mit der Natur versöhnen, sie zulassen und in unsere Nähe bringen. Wir sind ein Teil von ihr und können ohne sie nicht leben“ – dies und mehr erklärt Conrad Amber in seinem Vortrag am Freitag, dem 18. Oktober 2019, von 19 bis 20.30 Uhr in der Volkshochschule Hohenems.

Anhand zahlreicher Projekte, die der Autor in Europa besucht und dokumentiert hat, zeigt er auf, wie das Leben mit Bäumen und anderen Pflanzen an und auf unseren Häusern funktioniert und was dies bewirkt. Grüne Fassaden, Dachgärten, Obstbaumalleen oder blühende Baumreihen an Verkehrswegen, natürliche Waldparks, Baumschatten auf Parkflächen und in Gastgärten, Denk-Mal-Bäume u. v. m. sind Naturprojekte, die zum Nachdenken anregen und zum Nachmachen einladen sollen. Der Eintritt beträgt 18 Euro.