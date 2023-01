Vorstreckungsdamm des Rheins in den Bodensee wird umgebaut

Ein Vorstreckungsdamm des Rheins nahe der Mündung des Flusses in den Bodensee muss umgebaut werden.

Bis zu drei Millionen Kubikmeter Feststoffe

Die im Jahr 1900 zur Erhöhung der Hochwassersicherheit erfolgte Rheinregulierung hatte eine Auflandung im neuen Mündungsgebiet des Rheins in den Bodensee bei Hard zur Folge - transportiert doch der Rhein jährlich zwischen zwei und drei Millionen Kubikmeter an Feststoffen in den Bodensee. Um eine Verlandung der Fußacher und der Harder Buch zu verhindern, wurde seit den 1970er-Jahren die Mündung des Rheins durch eine Kanalisierung des Flusses innerhalb von Dämmen kilometerweit in den Bodensee hinausgeschoben. Diese Vorstreckung ist etwa 4,5 Kilometer lang.

Heute liege der rechtsseitige Damm abschnittweise tiefer als im Projekt aus den Jahren 1972 bis 1979 geplant, so die IRR. Würde der Damm in diesem Bereich erhöht, hätte das im Hochwasserfall negative Auswirkungen. Der Rhein könnte an jener Stelle nicht mehr direkt in den See fließen, wodurch der Wasserspiegel in der Vorstreckung angehoben und rheinaufwärts angehoben würde. In weiterer Folge wäre ein unkontrolliertes Überströmen der Vorstreckungsdämme nicht auszuschließen. Das könnte auch zu Dammbrüchen führen.